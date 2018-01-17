РИАМО - 17 янв. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в интервью Газете.ru рассказала, что в системе исполнительной власти страны необходимы структурные изменения.

Голикова напомнила, что в 2004 году прошла серьезная реформа государственного управления с раскреплением властных функций за министерствами, службами и агентствами.

«Прошло много времени, все смешалось. Теперь все всё делают. Но прозрачности от этого не появляется. И уже сейчас можно сказать, что многие институты лишние в этой системе управления. Я имею в виду, в первую очередь, агентства», – сказала Голикова.

По ее мнению, функции агентства можно возложить на департаменты министерств.

При этом, как отметила глава Счетной палаты, контрольно-надзорные ведомства не должны находиться в ведении министерств.

«Они все-таки должны быть независимыми и должны находиться под правительством», – сказала Голикова.