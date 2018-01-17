РИАМО - 17 янв. Подмосковная Коломна, хранящая память об историческом прошлом древних земледельцев, воинов, о духовном наследии настоятелей Коломенского кремля, предложит туристам в 2018 году посетить три новых уникальных экскурсии и паломнический туристский маршрут, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Ранее эксперты одобрили около 30 новых туристских и экскурсионных маршрутов Подмосковья.

«В 2018 году городской округ Коломна реализует новую экскурсию с элементами интерактива «Вкусные истории древней Коломны» и «Загадки старого города или расследование по делу...», гастрономическую экскурсию «Коломна в тайнах и преданиях», а также новый паломнический туристский маршрут «Духовные сокровища Коломны», - говорится в сообщении.

Основными направлениями развития туризма в Коломне признаны культурно-познавательный, исторический, религиозный, событийный и активный. Самое крупное событийное ежегодное мероприятие в Коломне – международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки», который ежегодно посещают около 18 тысяч туристов.

С 2010 года Коломна является историческим поселением федерального значения. Из всех подмосковных городов Коломна в большей степени, чем другие, может считаться городом-музеем. На территории города расположено 554 памятника истории и культуры, действует 49 храмов, четыре православных монастыря.

В окрестностях Коломны в Малом Колычеве расположен уникальный ландшафтный памятник истории регионального значения «Девичье поле», место сбора войск Дмитрием Донским перед Куликовской битвой в 1380 году.

В 2017 году в Коломне открылись Военно-исторический музей, Музей трамвая, музей «Торговля мылом Г.И. Суранова», Музейная лавка-кондитерская кухмейстера П.П. Шведова, музей «Коломенский патефон», музей «Навигатор».

Также в 2017 году Коломна стала участником московского областного проекта «Топ-10», который направлен на создание благоприятной среды для болельщиков и туристов в дни проведения чемпионата мира по футболу-2018.

«В рамках проекта в Коломне проведено благоустройство пешеходного туристического маршрута «Коломенский посад» от железнодорожной станции «Коломна» до МБУ «Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль». Протяженность маршрута 2,3 километра», – подчеркнула министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, туристический и экскурсионный поток в городском округе Коломна в 2017 году составил 1,2 миллиона человек.

В городском округе расположены 31 музей (выставочные залы, центры); шесть мест охоты и рыболовства; 19 объектов развлечения; 16 спортивных сооружений; один горнолыжный комплекс. Важными объектами для развития туристской инфраструктуры являются коллективные средства размещения (31 единица), а также рестораны и кафе (72 единицы), магазины и торговые лавки с сувенирной продукцией. Среднегодовая оценка загрузки гостиниц, согласно экспертным оценкам, составляет 80%.

Ранее министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский сообщил, что в начале весны 2018 года определят новый город Золотого кольца, им может стать Коломна.