РИАМО - 17 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров среди глав регионов РФ в медиарейтинге за 2017 год, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Воробьев занял третью позицию. Лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин, второе место у главы Чечни Рамзана Кадырова.

Так, СМИ в 2017 году сообщали о посещении официальной делегацией правительства Московской области под руководством Воробьева Японии, в ходе которого состоялись встречи и переговоры с представителями японского бизнеса и инвесторами. В частности, Воробьев встретился в Токио с руководством японской Mitsui & Co.

В СМИ также сообщали, что подмосковная делегация во главе с Воробьевым представила инвестиционный потенциал Московской области и провела ряд встреч с представителями бизнеса в рамках рабочего визита в Южную Корею.

Кроме того, издания писали о распоряжении Воробьева закрыть полигон твердых бытовых отходов «Кучино». Помимо этого, губернатор Подмосковья предложил подготовить законодательную инициативу, предполагающую ужесточение ответственности за появление свалок в регионе.

Помимо этого, СМИ сообщали о том, что Воробьев поручил главам территорий контролировать устранение последствий урагана в населенных пунктах области.

В десятку лидеров медиарейтинга также вошли Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Аксенов (Крым), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Борис Дубровский (Челябинская область), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург). Валерий Радаев (Саратовская область) и Антон Алиханов (Калининградская область).

Медиарейтинг составлялся на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. При расчете индекса учитываются влиятельность источника информации, характер упоминания персоны в сообщении, роль человека в сообщении и наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Медиарейтинг был подготовлен по результатам 2017 года.