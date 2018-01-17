РИАМО - 17 янв. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в интервью Газете.ru выступила с предложением объединить Пенсионный фонд России, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС).

«Мы можем создать другую управленческую структуру, единую, которая была бы, с одной стороны, с единым расходным бюджетом, с другой стороны, с бюджетом, внутри разделенным на части, которые связаны с обеспечением социального страхования, обеспечением пенсионным и обеспечением здравоохранения», — сказала Голикова.

По ее словам, это позволит избежать неэффективных расходов, порождаемых действующей системой. При этом Голикова против объединения фондов с Федеральной налоговой службой.

«ФНС – это госорган, он администрирует доходы. И нет никакой необходимости их объединять с государственными внебюджетными. У них разный функционал», – пояснила глава Счетной палаты.