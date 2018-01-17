РИАМО – 17 янв. Отечественные виноделы могут увеличить долю своей продукции на российском рынке из-за подорожания импортной продукции вследствие неурожая, сообщил директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз.

По его словам, в России в ближайшее время подорожает вино из Европы - об этом предупреждают производители. При этом больше всего цены вырастут на недорогую продукцию: ее стоимость может увеличиться на треть из-за прошлогоднего неурожая винограда в Европе. Некоторые производители вина уже начали уведомлять российских представителей об увеличении оптовых цен.

«На сегодняшний день соотношение российской и импортной продукции примерно 65% на 35%. Это уровень докризисного 2014 года, рынок нашел некий баланс. Поэтому, если европейские вина подорожают, их потребление, конечно, сократится. И, кстати, это поможет российским виноделам увеличить производство и свою долю на рынке», - сказал Дробиз в эфире Радио «Комсомольская Правда».

Ранее сообщалось, что министерство финансов России может разрешить торговлю спиртным через интернет, в частности, до 1 июля 2018 года планируется начать онлайн-продажу пива и вина.