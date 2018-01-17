РИАМО - 17 янв. В Москве сотрудники МЧС будут выявлять места несанкционированного купания на столичных водоемах в течение всей крещенской ночи и перед ней, сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по столице Андрей Печенин.

«У части людей возникает желание прийти на какой-то близлежащий водоем и при наличии бензопилы выполнить прорубь и окунуться там. Да, наши инспекторские группы работают в течение всей крещенской ночи и перед ней, естественно. По всем водным объектам города Москвы такие места нами выявляются и предпринимаются меры для недопущения несанкционированного купания», - сказал Печенин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что работа проводится совместно с полицейскими, которые пресекают купания в местах, где это запрещено.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник – в ночь с 18 на 19 января – и в сам праздничный день во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.