РИАМО - 17 янв. К концу 2018 года в Подмосковье появится около 10 коворкинг-центров, сообщил в среду заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

«В настоящий момент у нас их (коворкинг-центров - ред.) уже свыше 20, а до конца 2018 года будет уже около 30. Это самое большое количество коворкинг-центров в отдельном субъекте Российской Федерации», - сказал Буцаев.

Он подчеркнул, что необходимо создавать дополнительную инфраструктуру вокруг таких площадок.

«Коворкинг должен стать местом, где мы «выращиваем» бизнес, где мы помогаем ему, в том числе, самообучаться, обучаться, приобретать новые компетенции и новые связи и, таким образом, расти. То есть мы хотим в этом отношении добавить коворкингу функцию акселератора», - отметил Буцаев.

Ранее Буцаев рассказал, что предпринимателям будут предоставлять юридические, бухгалтерские и банковские услуги в коворкинг-центрах Подмосковья.