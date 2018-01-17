РИАМО - 17 янв. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Москве Андрей Печенин порекомендовал жителям столицы совершать обряд омовения на Крещение, исходя из состояния здоровья.

«Участникам обряда я хочу порекомендовать в первую очередь совершать обряд, исходя из состояния своего здоровья. Дело в том, что окунание в ледяную воду - это совершенно не догма, в церкви никто к этому людей не толкает. Поэтому хочется порекомендовать людям, которые планируют совершить омовение в купели, подойти взвешенно к этому вопросу», - сказал Печенин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что также нецелесообразно окунаться в прорубь, если организм ослаблен или не подготовлен.

Печенин отметил, что врачи также не рекомендуют проводить обряд Крещения в ледяной воде лицам, предрасположенным к бронхолегочным, сердечно-сосудистым заболеваниям и заболеваниям мочеполовой системы.

В крещенскую ночь в Московском регионе ожидается снег, в некоторых районах возможны метели, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура может опуститься до минус 15 градусов.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник – в ночь с 18 на 19 января – и в сам праздничный день во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.