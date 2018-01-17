РИАМО - 17 янв. Президент России Владимир Путин раскритиковал механизм распределения между регионами России средств на благоустройство городской среды, в результате которого малые города и исторические поселения не получили денег, и поручил исправить ситуацию, передает корреспондент РИАМО.

«В прошлом году было выделено 25 миллиардов рублей. Я с удивлением узнал, что деньги поступили в регионы, руководителями регионов распределены, но до малых городов и исторических поселений они практически не дошли. Нам нужно выработать методику, доля малых городов и исторических поселений должна быть обеспечена. Я вас прошу принять соответствующее решение и сделать это распределение справедливым. Деньги уже ушли, надеюсь, в надежные руки. Представленные здесь муниципалитеты практически обделены», - сказал Путин в ходе совещания в подмосковной Коломне.

Он отметил, что в 2018 году в рамках конкурса проектов развития малых городов и исторических поселений таким муниципалитетам будет выделено еще 5 миллиардов рублей.

В Коломне в среду проходит форум малых городов и исторических поселений. На форуме обсуждают специфику реализации проектов развития в малых городах и исторических поселениях, а также подводят итоги первого года реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды.

Форум открыли министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев.