РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 янв. Жители подмосковных Люберец в социальной сети Instagram жалуются на то, что в городском округе продолжаются работы по установке торговых палаток на железнодорожной станции «Люберцы-1».

«Работы по установке палаток продолжаются на северной стороне ж/д станции «Люберцы-1». Когда прекратится этот беспредел на данном участке? С другой стороны, после открытия торговых сетей на двух этажах, идет разгрузка товара. Людям пройти к станции и к переходу проблематично. Нет нормальной и безопасной общественной остановки», – пишет жительница.

Горожане просят прекратить этот бардак с северной стороны города. По их словам, эта часть города перенаселена, жителей, идущих на электрички, огромное количество. В ТЦ, где сетевые магазины, один из выходов завален коробками и закрыт.

По словам заместителя главы муниципалитета Кирилла Тимашкова, что касается палаток, то их строительство не ведется. На территории проводится обратная засыпка грунтом тепловой камеры и тепловых сетей, выполненных в прошлом году.