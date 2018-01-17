РИАМО - 17 янв. Президент России Владимир Путин поручил максимально оперативно провести конкурс проектов развития малых городов и исторических поселений, победители получат на свои проекты от 30 до 100 миллионов рублей, передает корреспондент РИАМО.

Как уточнил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, планируется, что по итогам конкурса выберут 60 победителей, из них 20 должны быть относиться к историческим поселениям. В этом году проекты-победители должны быть реализованы.

«Дополнительные 5 миллиардов рублей должны быть напрямую направлены в малые города и исторические поселения. Рассчитываю, что конкурс будет проведен как можно быстрее, буквально на следующей неделе, через неделю. Одним из критериев должно быть прямое участие граждан во всех процедурах», - сказал Путин в ходе совещания в подмосковной Коломне.

Он отметил, что малые города в зависимости от населения должны получить от 30 до 100 миллионов рублей, а исторические поселения - по 50 миллионов рублей.

«Нужно провести (конкурс – ред.) как можно быстрее, чтобы у коллег появилась реальная возможность как можно быстрее приступить к работе», - заключил Путин.

В Коломне в среду проходит форум малых городов и исторических поселений. На форуме обсуждают специфику реализации проектов развития в малых городах и исторических поселениях, а также подводят итоги первого года реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды.

Форум открыли министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев.