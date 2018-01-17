РИАМО - 17 янв. В ночь с 18 на 19 января в 10 центральных парках столицы пройдут традиционные крещенские купания, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

«Уже не одно десятилетие в парках города Москвы проходит ежегодный православный праздник Крещения Господня. В этом году в 10 парках Москвы оборудованы места для всех желающих окунуться в святую воду. Для посетителей будут работать теплые раздевалки, купели оборудуют мостиками и деревянными лестницами с перилами для спуска в воду», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что многие купели откроются еще вечером 18 января и будут работать до середины дня 19 января под контролем дежурных медицинских работников, сотрудников МЧС, поисково-спасательных станций, полиции и ГИБДД.

Всего в Москве будет организовано около 60 крещенских купелей.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник - в ночь с 18 на 19 января - и в сам праздничный день во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение - купание в водоемах и прорубях.