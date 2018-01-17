РИАМО - 17 янв. Около 300 парковочных мест в рамках программы развития комфортной городской среды создали во дворах домов в подмосковной Коломне в 2017 году, сообщил глава городского округа Денис Лебедев.

В Коломне в среду проходит форум малых городов и исторических поселений. На форуме обсуждают специфику реализации проектов развития в малых городах и исторических поселениях, а также подводят итоги первого года реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды.

«В 2017 году стартовала программа развития комфортной городской среды. Мы участвуем в ней. Работа проводилась с жителями. Мы начали с обсуждений с жителями - составили адресный перечень, какие дворы примут участие. Результат - мы привели 50 дворовых территорий. Было создано почти 300 парковочных мест дополнительно внутри дворовых территорий. Поставили 35 детских площадок, которые востребованы жителями», - сказал Лебедев на совещании в рамках форума.

Он отметил, что также с прошлом году Коломна впервые вошла в программу «Светлый город», в рамках которой осветили дорогу, соединяющую два микрорайона.

Ранее на совещании в рамках форума президент РФ Владимир Путин отметил развитие Коломны как туристического центра и хорошее состояние города.