РИАМО - 17 янв. Пожар произошел в квартире на четвертом этаже одного из домов на Свободном проспекте в Восточном округе Москвы, до прибытия пожарных соседи спасли троих детей, которые оказались отрезанными на балконе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о загорании по адресу: Свободный проспект, 12/23, поступило в 16:13. Уже через шесть минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, где происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома на общей площади около 12 квадратных метров.

«До прибытия пожарных трое детей оказались отрезаны огнем от путей эвакуации, жильцы дома натянули одеяло, и дети спрыгнули вниз с балкона четвертого этажа, все трое детей госпитализированы в лечебные учреждения Москвы», - отмечается в сообщении.

В 16:38 пожар был ликвидирован. В ходе тушения пожара с вышележащих этажей был спасен один человек.

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