РИАМО - 17 янв. Конкурс проектов развития малых городов и исторических поселений планируют провести в России, лучшие проекты могут получить гранты общим объемом в 5 миллиардов рублей, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Ранее в среду Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли в подмосковной Коломне форум малых городов и исторических поселений.

«Мы подготовили порядок проведения конкурса по малым городам с населением до 100 тысяч человек и историческим поселениям. Муниципалитеты разрабатывают проекты развития конкретных территорий, подчеркивающих их индивидуальность, предлагается установить требование об обязательной поддержке таких проектов гражданами и общественными организациями», — сказал Мень, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в рамках форума.

Он отметил, что проект будет оценивать специальная федеральная комиссия, которая будет выставлять каждому предложению баллы.

«Мы просим поддержки и предлагаем предусмотреть отдельное федеральное финансирование для награждения победителей конкурса соответствующими гранатами. В случае вашего решения оказать помощь в размере 5 миллиардов рублей мы достойно поддержим и малые города, и исторические поселения», - заключил Мень.

Ранее в рамках форума Владимир Путин призвал найти ключ к развитию каждого малого города и исторического поселения.