РИАМО - 17 янв. Президент России Владимир Путин отметил развитие подмосковной Коломны как туристического центра, а также хорошее состояние города, передает корреспондент РИАМО.

«Коломна не только одна из столиц России, но и важнейшие предприятия оборонного комплекса. Очень приятно, что вы говорили о поддержке бизнеса, создании среды, поддержке малого и среднего предпринимательства, что условия создаются, становится комфортнее. Я много езжу по стране, есть с чем сравнивать, город в хорошем состоянии», - сказал Путин после доклада главы городского округа Дениса Лебедева.

Он отметил, что в Коломне есть что посмотреть.

«Это заслуга ваша и вашей команды. Хочу пожелать вам успеха», - заключил глава государства.

В подмосковной Коломне в среду проходит форум малых городов и исторических поселений. На форуме обсуждают специфику реализации проектов развития в малых городах и исторических поселениях, а также подводят итоги первого года реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды.

Форум открыли министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев.