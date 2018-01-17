РИАМО - 17 янв. Объем строительства в Москве по итогам января-ноября 2017 года снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На территории Москвы в январе-ноябре 2017 года введены в действие жилые дома общей площадью 1,87 миллиона квадратных метров, что составило 82% к январю-ноябрю 2016 года», - говорится в сообщении.

При этом объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-ноябре 2017 года составил 632,4 миллиарда рублей, или в сопоставимой оценке 100,2% к январю-ноябрю 2016 года.

Из объектов социально-культурной сферы в Москве введены в эксплуатацию: семь дошкольных образовательных организаций на 1280 мест, девять общеобразовательных организаций и два блока начальных классов на 9178 ученических мест, две амбулаторно-поликлинические организации на 850 посещений в смену, больница на 500 коек.