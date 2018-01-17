РИАМО - 17 янв. Более двух десятков частных музеев открылись в подмосковной Коломне с 2010 года, причем они работают как небольшие производства, сообщил глава городского округа Денис Лебедев на форуме малых городов и исторических поселений, который проходит в округе.

«Очень люблю свою малую Родину, надеюсь, что Коломна нравится и Вам (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) своей самобытностью. Кремль у нас жилой, здесь живут и работают люди, находятся учреждения культуры, храмы. В Коломне 500 памятников культуры, четыре монастыря, 16 церквей. Создание комфортной среды ведет за собой развитие малого бизнеса - кафе, ресторанчиков, музеев. С 2010 года у нас было создано 23 новых музея, они работают как небольшие производства. Вам показывали музей-фабрику пастилы, музей мыла. Этот бизнес живет», - сказал Лебедев в ходе совещания.

Он отметил, что в 2017 году в Коломне привели в порядок 50 дворовых территорий, поставили 35 детских площадок. В городе созданы два крупных туристических маршрута, однако при этом ощущается нехватка гостиничных мест. Для удобства туристов совестно с РЖД запущен экскурсионный маршрут.

В подмосковной Коломне в среду проходит форум малых городов и исторических поселений. На форуме обсуждают специфику реализации проектов развития в малых городах и исторических поселениях, а также подводят итоги первого года реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды.

Форум открыли министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев.