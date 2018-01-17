РИАМО - 17 янв. Президент России Владимир Путин в ходе совещания в рамках форума малых городов и исторических поселений в подмосковной Коломне призвал найти ключ к развитию каждого малого города и исторического поселения, чтобы сделать их комфортными.

Ранее в среду министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли в подмосковной Коломне форум малых городов и исторических поселений.

«Благодарим наших коллег за то, что они организовали встречу. В малых городах, исторических поселениях живут сотни тысяч человек, здесь сосредоточена наша история, культура. К каждому из этих исторических поселений нужно найти свой ключ», — сказал Путин.

Он добавил, что за этими словами стоит большая ежедневная будничная работа, связанная с решением проблем ЖКХ, социальной сферы и самым главным — созданием комфортной среды для жизни людей.

Путин отметил, что у малых городов есть много достоинств - лучшее состояние экологии, отсутствие пробок, это привлекает современного человека.

«Нужно создать и друге факторы. Каждому малому городу и историческому поселению важно проанализировать возможности и преимущества и определить основные направления для развития: малого бизнеса, туризма. Внимание на развитие того, чем может город гордиться. Обратите внимание на изюминки. Малые города могут стать большими центрами искусства, экономики, науки», — подчеркнул президент РФ.

Он заключил, что при такой работе важно пользоваться современными преимуществами.