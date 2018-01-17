РИАМО - 17 янв. Президент России Владимир Путин призвал активнее вовлекать граждан в реализацию проекта по благоустройству городов.

В подмосковной Коломне в среду проходит форум малых городов и исторических поселений. Ранее на форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев провел презентацию достижений региона в сфере ЖКХ.

«Нужно продолжить работу по вовлечению граждан в проект благоустройства. Только что мы посмотрели выставку, очень много интересного делается. Это результат вашей работы, ваших коллег, самих граждан. Когда химия возникает между властью и гражданами, тогда получается наибольший эффект. Люди чувствуют, что они тоже участники этого проекта», - сказал Путин в рамках совещания.

Форум малых городов и исторических поселений в Коломне открыли министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Участники мероприятия обсуждают специфику реализации проектов развития в малых городах и исторических поселениях, а также итоги первого года реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в России.