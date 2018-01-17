РИАМО - 17 янв. Программа «Земский доктор» начала действовать в малых городах РФ с населением менее 50 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания в рамках форума малых городов и исторических поселений в Коломне.

Ранее в среду министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли в подмосковной Коломне форум малых городов и исторических поселений.

«На малые города мы распространили и другие некоторые программы. На малые города с населением до 50 тысяч жителей мы распространили программу «Земский доктор», поддержку получат не только врачи, но и фельдшеры», — сказал Путин.

Он отметил, что программа будет финансироваться полностью из федерального бюджета.

Программа «Земский доктор» по привлечению врачей на работу в сельскую местность была запущена в 2012 году. Специалист, который устраивается на работу в рамках программы, может получить единовременную выплату в 1 миллион рублей. В частности, в Подмосковье в медорганизации в сельской местности за время действия программы привлекли почти 1 тысячу врачей.