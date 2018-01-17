Полученную хвойную щепу запускают в экологический оборот – она используется для обогащения почвы парков. Например, в парке «Кузьминки-Люблино» бедные песчаные почвы, которые требуют постоянного обогащения. Щепу рассыпают под деревьями для мульчирования, она не дает пересыхать земле, а также защищает зимой корни растений от перепадов температур, объясняет Виктор.



На фото: процесс утилизации новогодних елок в парке «Кузьминки-Люблино»