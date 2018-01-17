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Москвы и Подмосковья Фото Как утилизируют новогодние елки сегодня в 17:48 | Обновлено сегодня в 19:46
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РИАМО
, Николай Корешков
Экологическая акция «Елочный круговорот» по приему и переработке живых новогодних елок во второй раз стартовала в Москве и Подмосковье 9 января и продлится до конца зимы. Елки принимаются в 12 пунктах в столице и области.
Куда сдать живую елку после праздников в 2018 году>>
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РИАМО
, Николай Корешков
Один из крупнейших пунктов сдачи и утилизации елок расположен в Кузьминском лесопарке.
На фото: прем елок на пункте природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ Мосприрода
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РИАМО
, Николай Корешков
Как рассказал сотрудник Дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ Мосприрода Виктор Путилов, москвичи активно приносят в пункты приема елки, сосны, пихты и другие хвойные деревья.
На фото: прем елок на пункте природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ Мосприрода
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РИАМО
, Николай Корешков
По сравнению с прошлым годом, объем сданных деревьев значительно возрос благодаря информированию населения через СМИ.
На фото: прем елок на пункте природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ Мосприрода
©
РИАМО
, Николай Корешков
Сотрудники парка также отмечают, что в акции принимают активное участие предприниматели, которые сдают крупные партии нераспроданных новогодних деревьев.
На фото: прем елок на пункте природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ Мосприрода
©
РИАМО
, Николай Корешков
Несколько грузовых машин с новогодними деревьями перерабатывают за день только на одном пункте. За сутки на пункт поступает около 2,5 тысячи елок.
На фото: прем елок на пункте природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ Мосприрода
©
РИАМО
, Николай Корешков
«Мы работаем круглосуточно, но лучше привозить деревья в рабочее время. При этом ветки и крона должны быть свободными от мишуры и других синтетических материалов», - напомнил Путилов.
На фото: прем елок на пункте природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ Мосприрода
©
РИАМО
, Николай Корешков
По количеству среди сдаваемых в переработку деревьев лидируют ели – это любимое новогоднее дерево москвичей. На втором месте по популярности – сосны, на третьем – пихты, отмечают в парке.
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РИАМО
, Николай Корешков
Принимаются любые виды новогодних деревьев: и импортные, и российские. Некоторые заграничные ели отличаются особенно густой хвоей и сильным ароматом, добавляет специалист.
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РИАМО
, Николай Корешков
Много времени у сотрудников уходит на то, чтобы очистить деревья от мишуры и обвязки.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Сама переработка происходит быстро. Прямо на пункте сдачи деревья закладывают в специальную машину и превращают в щепу.
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РИАМО
, Николай Корешков
Полученную хвойную щепу запускают в экологический оборот – она используется для обогащения почвы парков. Например, в парке «Кузьминки-Люблино» бедные песчаные почвы, которые требуют постоянного обогащения. Щепу рассыпают под деревьями для мульчирования, она не дает пересыхать земле, а также защищает зимой корни растений от перепадов температур, объясняет Виктор.
На фото: процесс утилизации новогодних елок в парке «Кузьминки-Люблино»
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РИАМО
, Николай Корешков
Щепа идет на обогащение лесной подстилки в парке «Кузьминки-Люблино», а также используется для подкормки животных.
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РИАМО
, Николай Корешков
При разложении еловая щепа обогащает почву минеральными веществами и способствует биоценозу – размножению насекомых, что, в свою очередь, привлекает на природные территории птиц.
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РИАМО
, Николай Ильницкий
Кроме того, щепа используется для благоустройства заболоченных и разбитых тропинок в парках. А спилы стволов деревьев идут на материал для мастер-классов по изготовлению деревянных поделок.
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РИАМО
, Николай Корешков
Если деревья не переработать в щепу, они поступят на свалки и значительно увеличат количество мусора. В сборе деревьев, которые жители выбрасывают в мусорные контейнеры, помогают коммунальные службы города.
Отслужившие елки принимают также на пунктах сбора в подмосковных Мытищах и Пушкине.
На фото: жители города Пушкино приносят ели и сосны на пункт приема отходов компании «Экон» в Пушкино
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