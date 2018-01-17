РИАМО - 17 янв. Президент России Владимир Путин в среду осмотрел новый перинатальный центр в подмосковной Коломне, глава государства высоко оценил возможности, которые медучреждение предоставляет пациенткам и специалистам, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня был в перинатальном центре (в Коломне - ред.), прямая видеосвязь практически со всеми профильными учреждениями по всей области. Специалисты имеют возможность в режиме реального времени проконсультироваться друг с другом, с крупными центрами, выявить патологию. Без поддержки субъекта Федерации, федерального центра сделать все это невозможно», - сказал Путин в ходе совещания в Коломне.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области, по состоянию на сегодняшнее утро с момента начала работы в перинатальном центре в Коломне родились 868 детей, а с начала года – врачи медучреждения приняли 128 новорожденных.

В настоящее время в Московской области работает шесть перинатальных центров: в Балашихе, Щелкове, Коломне, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде и Раменском.