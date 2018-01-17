РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 17 янв. В подмосковном Жуковском 10 сотрудников Центрального аэрогидродинамического и Московского авиационного институтов стали лауреатами премии имени профессора Николая Жуковского, сообщил Жуковскому информагентству представитель пресс-службы института.

По данным агентства, церемония награждения лауреатов прошла в Доме ученых ЦАГИ в Жуковском в среду.

«Премию первой степени за лучшую работу по теории авиации получил авторский коллектив ЦАГИ (Александр Гайфуллин, Антон Корняков, Олег Анимица, Юрий Свириденко) за работу «Теоретические и расчетные исследования динамики самолета в зоне влияния вихревого следа». Премия второй степени в той же номинации присуждена Александру Маркелову и Александру Семенову за работу «Газовая динамика и расчет характеристик прямоточных воздушно-реактивных двигателей»», – сказал сотрудник.

Кроме того, премия за выдающееся учебное пособие по авиационным дисциплинам досталась сотрудникам ЦАГИ (Валерий Суханов, Юрий Шелюхин) и МАИ (Александр Ефремов, Валерий Овчаренко) за учебник «Динамика полета».

Конкурс имени Николая Жуковского был учрежден советским правительством 2 декабря 1920 года в честь 50-летия научной деятельности профессора. Организатором мероприятия выступает ЦАГИ, отмечающий в этом году столетие со дня основания.