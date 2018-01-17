РИАМО - 17 янв. При проведении ремонта в жилых домах Подмосковья учитывается мнение жителей, для этого в регионе работает интернет-портал «Добродел», сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках форума малых городов и исторических поселений, проходящего в Коломне, Воробьев провел презентацию достижений региона в сфере ЖКХ.

«Мы все делаем, опираясь на мнение жителей - какая краска в подъезде, какие орнаменты, также мы делаем ремонт фасадов домов. У нас есть портал «Добродел», который позволяет делать то, что хотят жители», - сказал Воробьев.

По его словам, в каждом муниципалитете Московской области реализуется тот или иной крупный инфраструктурный проект.

Форум малых городов и исторических поселений в Коломне открыли министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Участники мероприятия обсуждают специфику реализации проектов развития в малых городах и исторических поселениях, а также итоги первого года реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в России.

Портал «Добродел» был создан в 2015 году по постановлению правительства Московской области для взаимодействия жителей Подмосковья с органами исполнительной власти.