РИАМО - 17 янв. Президент России Владимир Путин поздравил организатора форума малых городов и исторических поселений, который проходит в Коломне, с рождением дочери в перинатальном центре в подмосковном Королеве.

«Одна из организаторов форума попала сегодня ночью в этот перинатальный центр и родила девочку. У нас есть все основания поздравить маму и ребенка с этим событием», - сказал президент на совещании в рамках форума.

В подмосковной Коломне в среду проходит форум малых городов и исторических поселений. На форуме обсуждают специфику реализации проектов развития в малых городах и исторических поселениях, а также подводят итоги первого года реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды.

Форум открыли министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев.