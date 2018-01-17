РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 янв. В подмосковных Люберцах началась внеплановая проверка пищеблоков всех учебных и дошкольных учреждений округа, а также учреждений дополнительного образования, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram.

В среду в администрации городского округа под председательством главы муниципалитета Владимира Ружицкого прошло заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям на тему контроля за организацией школьного питания. В совещании приняли участие представители правоохранительных и надзорных структур, управления образованием Люберец, руководители дошкольных и общеобразовательных учреждений округа, поставщики питания.

«С 16 января 2018 года по поручению главы Люберец началась внеплановая проверка пищеблоков всех учебных и дошкольных учреждений округа, а также учреждений дополнительного образования. Лица, допускающие халатное отношение к организации школьного питания, будут наказаны», – говорится в сообщении.

На заседании также обсудили мероприятия по повышению мер безопасности в Люберцах. Было принято решение сформировать специальную комиссию, которая выяснит причины отравления учеников Кадетской школы, оценит нанесенный ущерб.