РИАМО - 17 янв. Около 25 миллиардов рублей будут выделять ежегодно из федерального бюджета на приоритетный проект по развитию городской среды в 2018-2020 годах, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания в рамках форума малых городов и исторических поселений в Коломне.

Ранее в среду министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли в подмосковной Коломне форум малых городов и исторических поселений.

«У нас в прошлом году стартовал проект по развитию территорий, и его реализация продолжится в течение 2018-2020 годов, из федерального бюджета будут ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей. Средства распределялись, в том числе, с учетом численности жителей городов. И там, где больше численность, тем больше доставалось. Пропорция, по моей информации, не всегда соблюдалась должным и справедливым образом», - сказал Путин.

Как отметил во время совещания министр строительства и ЖКХ РФ, по поручению президента проведут проверку распределения средств.

«Мы в начале февраля представим статистку по этому вопросу», - подчеркнул Михаил Мень.

Ранее Андрей Воробьев в рамках форума провел презентацию достижений Подмосковья в сфере ЖКХ и также представил президенту РФ коломенскую пастилу.