РИАМО - 17 янв. В аэропортах Московского авиаузла по состоянию на утро среды отменили и задержали около 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса и четыре отменено. В «Домодедове» шесть рейсов задержаны и еще 16 отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержали восемь рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» все рейсы выполняются по расписанию.

В среду в Московском регионе ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до 10 градусов ниже ноля. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, во второй половине дня прогнозируются порывы до 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.