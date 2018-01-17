РИАМО – 17 янв. Российские авиакомпании собираются разделить на три категории – с приемлемым, средним и высоким уровнем долга, при этом чрезмерно закредитованные предприятия будут находиться под пристальным вниманием регулятора – при ухудшении их положения могут налагаться ограничения на полеты, пишет в среду газета «Известия».

Минтранс России совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ провел анализ действующей методики оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний. По результатам проведенной работы предложено дополнить методику несколькими новыми критериями – показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности. На основе этих данных предлагается разделить авиакомпании на категории по уровню долга – с приемлемым, средним и высоким его уровнем.

«Это предложение направлено на повышение эффективности контроля за авиакомпаниями. Его цель – раннее выявление рисков и недопущение ситуаций, подобных той, что произошла с «ВИМ-Авиа». При ухудшении основных показателей деятельности перевозчика, влияющих на безопасность полетов или права пассажиров, будет поэтапно ограничиваться действие сертификата эксплуатанта», - говорится в сообщении.

По словам источника газеты в авиаотрасли, знакомого с ситуацией, новый порядок оценки может существенно изменить рынок воздушных перевозок.

«Это предложение ведет к расчистке рынка, после которой останется только десяток крупнейших компаний. Региональные перевозчики и авиакомпании-середняки с одним-двумя десятками магистральных самолетов не смогут пройти оценку по новой методике, если она будет утверждена. У многих из них имеются большие кредитные портфели, но сейчас авиакомпании не обязаны раскрывать остатки на своих счетах. В конечном счете, окончательное решение должен принять Минтранс после публичного обсуждения своей инициативы», - пояснил эксперт.

Авиаперевозчики сегодня обязаны ежемесячно направлять информацию о своих финансово-экономических показателях, а также обеспечивать их соответствие установленным значениям. Это чистый оборотный капитал, период оборота кредиторской задолженности, наличие или недостаточность финансовых ресурсов обеспечения текущей деятельности, стоимость чистых активов.

Кроме того, контролируется сумма кредиторской задолженности, в том числе по оплате труда, аренде и лизингу воздушных судов, авиационным горюче-смазочным материалам, техническому и аэропортовому обслуживанию, ремонту воздушных судов.