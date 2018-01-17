РИАМО - 17 янв. Столкновение двух автомобилей произошло на пересечении Косинского шоссе и улицы Салтыковской на востоке Москвы, в результате ДТП погиб один из водителей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 16 января в 09:28 на службу «02» от граждан поступило сообщение о ДТП на пересечении Косинского шоссе и улицы Салтыковская. Установлено, что в 09:20 на пересечении Косинского шоссе и улицы Салтыковская гражданин 1986 года рождения, управляя Volkswagen Passat, совершил столкновение с машиной Hyundai ix35, которой управлял мужчина 1975 года рождения, следовавшей во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.

«В результате ДТП водитель Volkswagen Passat от полученных травм скончался на месте. Труп направлен в танатологическое отделение (морг) №9», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель Hyundai за оказанием помощи в медучреждение не обращался.

По данному происшествия проводится проверка, заключил представитель пресс-службы.