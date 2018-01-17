РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Роспотребнадзор на пять суток приостановил деятельность комбината питания ООО «Огонек», продукцией которого отравилось более 60 сотрудников и учеников кадетской школы в Люберцах, сообщил в среду «РИАМО в Люберцах» начальник Раменского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Михаил Калькаев.

С вечера 12 января учащиеся и сотрудники кадетской школы в Люберцах начали поступать в больницы с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. В больницах находятся 50 детей и 12 сотрудников образовательной организации. По факту массового отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Роспотребнадзор приостановил деятельность ООО «Огонек». Ведомство может приостанавливать работу предприятий до пяти суток», - сказал Калькаев.

Он отметил, что 19 января в Люберецком городском суде состоится судебное заседание. Все материалы дела против ООО «Огонек» переданы в суд. После заседания деятельность комбината могут приостановить до 90 суток.