РИАМО - 17 янв. Гражданина Средней Азии госпитализировали с ранениями в больницу после пьяной ссоры со знакомым в поселке Малаховка подмосковных Люберец, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В городском округе Люберцы в поселке Малаховка на улице Республиканской из дома бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован гражданин Средней Азии 1961 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию мужчина 1968 года рождения, гражданин Средней Азии. Преступление в ссоре совершено после совместного распития спиртных напитков.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.