РИАМО – 17 янв. Москва сохранила место второго самого дорогого города Европы для иностранцев по стоимости аренды жилья, уступив лидерство Лондону, сообщает ТАСС.

«По результатам исследования консалтингового агентства ECA International, стоимость аренды четырехкомнатной квартиры (три спальни плюс гостиная или столовая) без мебели в одном из лучших районов Москвы составляет в среднем 5081 доллар США в месяц. Аналогичная квартира в центре британской столицы обойдется в 6648 долларов», - говорится в сообщении.

Первая пятерка рейтинга не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом. На третьем месте расположился Цюрих (4673 долларов), на четвертом – Женева (4555 долларов), на пятом – Стамбул (3951 долларов).

В первую десятку также вошли Киев (3402 долларов), Париж (3383 долларов), Дублин (3311 долларов), Амстердам (3242 долларов) и Стокгольм (3177 долларов). Позиция Санкт-Петербурга за год также не изменилась – город на Неве занимает 13-ю строчку рейтинга.

По стоимости аренды в мире Москва опустилась с четвертого места на пятое. В десятку вошли также Нью-Йорк, Токио, Порт-Морсби, Лондон, Сан-Франциско, Луанда, Шанхай и Майами.

Дороже всего аренда жилья в мире обходится иностранцам, приезжающим в Гонконг. Квартира с указанными выше параметрами обойдется там в среднем в 10461 доллар.