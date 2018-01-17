РИАМО - 17 янв. Главным управлением по информационной политике (ГУИП) Московской области подведены итоги праздничного оформления территорий муниципальных образований к Новому 2018 году и Рождеству Христову, лучшими стали Химки, Королев и Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы ГУИП.

Первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Александр Менчук, отметил, что с 2014 года проводится системная работа, обеспечивающая комплексный подход к праздничному и тематическому оформлению региона.

«По итогам праздничного оформления Подмосковья к Новому 2018 году и Рождеству Христову определены три лучших муниципальных образования - Химки, Королев и Красногорск, работа указанных городских округов отмечена почетными грамотами Главного управления по информационной политике Московской области», - говорится в сообщении.

Ежегодно на основании разработанной в правительстве Московской области концепции праздничного оформления территорий в каждом муниципальном образовании создается индивидуальный проект, который включает в себя конкретные объемы и адреса установки элементов оформления и украшения мест традиционных массовых праздничных гуляний, парков и улиц.

Реализация представленных проектов в предвкушении новогодних праздников уже с 15 декабря создавала радостное предпраздничное настроение и благоприятную эмоциональную атмосферу для каждого жителя Подмосковья и гостя региона.

В праздничном оформлении области было использовано более тысячи елей, 950 поздравительных плакатов, почти 1,5 тысячи объемных световых конструкций (фонтаны, кареты, шары, арки и так далее), более 5,5 тысяч флагов и флаговых композиций, около 10 тысяч световых кронштейнов на столбах и в пешеходных зонах, деревья и фасады зданий украшали 235 километров иллюминационных гирлянд.

При подведении итогов при выборе лучших муниципальных образований Подмосковья критериями отбора являлись качество проекта праздничного оформления территории, его соответствие утвержденной концепции и реализация. Кроме того, учитывалась универсальность элементов (использование ранее изготовленных элементов и возможность трансформации конструкций к различным мероприятиям), использование современных технологий, функциональность, оригинальность, интерактивность оформления.

Менчук пояснил, что к украшению подмосковных городов все чаще привлекают внебюджетные средства для поддержания достойного уровня оформления. Поэтому в качестве критерия также учитывалось участие в праздничном оформлении социально ответственного бизнеса на территории Московской области, благодаря которому были украшены торговые центры, гипермаркеты, ярмарки, объекты спорта, культуры и образования.