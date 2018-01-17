РИАМО - 17 янв. Состояние пострадавших от отравления в подмосковных Люберцах стабильное, количество отравившихся детей увеличилось до 53, сообщил РИАМО в среду министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«По состоянию на 08:00 17 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 53 ребенка и 12 взрослых. Все пациенты поступили из кадетской школы в Люберцах с признаками острой кишечной инфекции. Медицинская помощь заболевшим оказывается в полном объеме: продолжает проводиться дезинтоксикационная и антибактериальная терапия. Состояние на 08:00 у всех пациентов стабильное, легкой и средней степени тяжести», - сказал Марков.

За период с 22:00 16 января по 08:00 17 января с признаками острой кишечной инфекции поступил один ребенок.

13 января с жалобами на боли в животе и высокой температурой в медучреждения городского округа Люберцы начали поступать ученики и сотрудники кадетской школы. 11 января дети вернулись после новогодних каникул, первые вызовы от пострадавших поступили вечером 12 января.