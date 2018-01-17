РИАМО - 17 янв. Пенсионерка, переходившая проезжую часть не по пешеходному переходу, стала жертвой ДТП, которое произошло накануне на Госпитальной улице в столице, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«16 января в 17:20 по адресу: улица Госпитальная, дом 3, корпус 1, гражданин 1985 года рождения, управляя своей автомашиной SsangYong Actyon, совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода пенсионерку 1930 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте», - сказал собеседник агентства.

Труп направлен в танатологическое отделение (морг) №4. По факту смертельного ДТП проводится проверка, заключил он.