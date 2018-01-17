РИАМО - 17 янв. Московский зоопарк подготовил интеллектуальный командный квест для студентов в честь Татьяниного дня, сообщается на сайте зоосада.

«В Татьянин день, 25 января, приглашаем студентов столичных вузов на «Унизверский квест» – интеллектуальную игру, путешествие-соревнование по территории Московского зоопарка для супер-знатоков! Мы ждем сообразительных и смелых студентов всех специализаций. Команды будут соревноваться не только в знаниях и качестве выполнения заданий, но и в скорости», - говорится в сообщении.

Участие в квесте бесплатное, необходимо только предварительно зарегистрировать команду (до шести человек) по телефону: 8-499-255-57-63.

Соревнование начнется в 13:00. Сбор участников у Большого пруда (возле Главного входа на территорию зоопарка) в 12:45. Здесь каждая команда получит задания и маршрут квеста. Для его прохождения у участников будет всего лишь полчаса, и уже в 13:30 в Галерее зоопарка (Старая территория) квест завершится. В 14:00 состоится подведение итогов и объявление победителей.

«Обязательно одевайтесь по погоде, так как большую часть времени вам предстоит провести на открытом воздухе. Также при себе нужно иметь карандаш/ручку, что-то твердое (чтобы подложить под бланк задания) и доступ в интернет. Ждем самых эрудированных и активных студентов!», - отмечается в материале.