РИАМО - 17 янв. Труп неизвестного мужчины с повреждениями, характерными при падении с высоты, обнаружили на Кирпичной улице в столице, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 16 января в 05:35 на службу «02» со службы «03» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: улица Кирпичная, дом 14.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 55-60 лет, с повреждениями, характерными при падении с высоты. Давность смерти составляет около 10 минут», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что труп направлен в морг.

«По данному факту проводится проверка», - заключил представитель пресс-службы.