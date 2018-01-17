РИАМО - 17 янв. Главное следственное управление СК России по Москве выясняет обстоятельства убийства мужчины, тело которого обнаружили в подъезде дома на Варшавском шоссе в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду представитель пресс-службы ведомства Юлия Иванова.

Она уточнила, что, по данным следствия, днем 16 января в подъезде жилого дома по Варшавскому шоссе в городе Москве было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резанных ранений. Со слов соседей, мужчина вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время следователи установили подозреваемого в совершении указанного преступления.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Иванова.