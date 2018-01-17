РИАМО – 17 янв. По мнению психолога по чрезвычайным ситуациям Натальи Московкиной, недостаток солнечного света зимой для человека может стать причиной сонливости, плохого настроения, неврозов и нарушения биоритмов, эти недостатки можно компенсировать прогулками и ярким светом в помещении, сообщает в среду РИА Новости.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что прошедший декабрь стал самым темным месяцем в Москве за весь период метеонаблюдений – солнце светило в столице всего 0,1 часа за весь декабрь 2017 года. Месяц стал самым темным в Москве за весь период метеонаблюдений.

«Яркий свет, солярий, если это позволяет здоровье. В том числе хорошо имитируют солнечный свет лампы теплого освещения. Больше двигаться и гулять на свежем воздухе, даже, если на улице пасмурно. <…> Хотя бы 15 минут в день под воздействием дневного света обязательно, это обеспечит клетки кислородом и улучшит самочувствие. <…> Конечно, если эти рекомендации не получается выполнить, можно начать и прием витаминов», - сказала Московкина.

Она отметила, что человеческий организм приспособлен к существованию в условиях чередования темного и светлого времени суток. Нарушение баланса приводит к сбоям в биологических ритмах, а из этого следуют снижение уровня гормонов, нарушение синтеза витаминов в организме и недостаточное оснащение клеток кислородом. Для нормализации обменных процессов необходимо как можно быстрее предпринять все возможные меры.



Психолог добавила, что общее ослабление организма и нарушение биоритмов из-за недостаточного потребления солнечного света может привести и к ухудшению состояния больных людей и росту рисков со здоровьем. В итоге смертность в темное время года оказывается намного выше.