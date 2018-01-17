РИАМО - 17 янв. Тело мужчины обнаружили на лестничной площадке в подъезде жилого дома на Варшавском шоссе в Москве, выясняются обстоятельства гибели, проводится проверка, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 16 января в 21:35 на службу «02» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Варшавское шоссе, дом 85, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции на лестничной площадке третьего этажа подъезда дома по вышеуказанному адресу обнаружен гражданин 1955 года рождения, пенсионер, с колото-резаным ранением груди, который скончался на месте до приезда наряда скорой помощи», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тело мужчины отправили в бюро судмедэкспертизы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данному факту проводится проверка.