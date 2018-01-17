РИАМО – 17 янв. Курс биткоина упал на 25,1% за сутки, сообщает в среду РИА Новости.

«Согласно информации портала Coinmarketcap, к 01:50 по московскому времени криптовалюта подешевела на 25,1% – до 10,5 тысяч долларов впервые с первого декабря 2017 года», - говорится в сообщении.

К 07:50 биткоин немного вырос, но затем опять начал падать, достигнув отметки в 11,04 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 14,6% – 11,13 тысячи долларов. На бирже OKEx – на 15,7%, до 10,84 тысячи. А по данным портала Coindesk – на 3%, до 11,01 тысячи долларов.

«Общая капитализация рынка криптовалют столкнулась со снижением на комментариях по цифровым валютам от вице-губернатора Народного банка Китая», - сказал трейдер Octagon Strategy Фернандо Мартинез.

По его словам, это оказало дополнительное негативное воздействие на рынок на фоне заявлений из Южной Кореи. На минувшей неделе СМИ сообщили, что в Южной Корее готовится законопроект, подразумевающий запрет торговли криптовалютами.

Биткоин – децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую можно «майнить» с помощью вычислительных устройств.