РИАМО - 17 янв. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Жуковский при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» пресекли деятельность группы, участники которой занимались изготовлением и сбытом психотропных веществ на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны четверо мужчин в возрасте от 21 до 31 года, у которых при личном досмотре были обнаружены и изъяты 17 свертков с веществом светлого цвета внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином общей массой около 140 граммов», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что при обыске места жительства задержанных полицейские обнаружили и изъяли специальное химическое оборудование, необходимое для изготовления наркотика. Также обнаружено и изъято 39 патронов 12 калибра и травматический пистолет с пятью патронами к нему.

«Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», – добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и статье 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ. Санкции данных статей предусматривают максимальные наказания в виде лишения свободы на срок до 10 и 20 лет соответственно.

«В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в материале.