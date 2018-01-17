РИАМО - 17 янв. В столичном парке «Сокольники» установят две катапульты, созданные по образцам осадных орудий 15 века, и откроют средневековый тир, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в среду.

«Бесплатный аттракцион будет установлен в западной части парка, неподалеку от Золотого пруда. Он будет работать по субботам до конца января. Если гостям понравится развлечение, то тир продолжит работу», - говорится в сообщении.

Все желающие смогут бесплатно пострелять из двух осадных орудий по импровизированным крепостным стенам из пластиковых блоков. Высота стен составит более двух метров, ширина — более пяти.

Предполагается, что стрельба из катапульты может стать увлекательной командной игрой. Две команды по два — четыре человека в каждой смогут посоревноваться в точности и скорости стрельбы. Для приведения катапульт в боеготовность необходимо натянуть при помощи лебедки гибкое плечо и положить снаряд в железную чашу. Корректировать точность можно, поворачивая орудие вправо или влево, а также регулируя мощность выстрела.

Как отметил руководитель парка «Сокольники» Андрей Копосов, каждая из катапульт весит около 200 килограммов, они сделаны вручную из дерева по чертежам орудий XV века. Однако в отличие от исторических прототипов их мощность уменьшена в целях безопасности и обращаться с ними проще. Орудия стреляют на расстояние до 50 метров. Снарядами для них в бесснежную погоду будут специальные мешочки из мягкой ткани, наполненные мелкими камешками, а когда выпадет достаточное количество снега, можно будет стрелять снежками.

«Средневековый тир» не единственный необычный бесплатный аттракцион в парке, организованный этой зимой. До 14 января в «Сокольниках» стояли ледяные плиты для рисования светом. Вместо кисточек всем желающим выдавали ультрафиолетовые фонарики, с помощью которых можно создавать световые картины.