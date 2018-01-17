РИАМО - 17 янв. В Московском планетарии 20 января пройдет научно-познавательная лекция, темой станут необыкновенные небесные явления – звездный дождь, красная Луна и черное Солнце, сообщается официальном сайте мэра Москвы.

«В семейном лектории Московского планетария продолжаются научно-познавательные лекции. 20 января темой станут необыкновенные небесные явления. Звездные дожди, полярное сияние, красная Луна и черное Солнце в древности вызывали страх и бессилие перед природой. Гостей ждет встреча с астрономами и сотрудниками ведущих научных центров столицы», - говорится в сообщении.

Также в планетарии пройдет лекция для школьников от восьми лет «Солнце и его семья» 17 февраля.

«Звездные уроки» дополняют школьную программу и рекомендованы слушателям старше восьми лет. Их читают научные сотрудники Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга, Института астрономии Российской академии наук, Института космических исследований Российской академии наук, Астрокосмического центра Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук и специалисты Московского планетария», - отмечается в материале.

Стоимость участия для детей – 300 рублей, для сопровождающих вход свободный. Вход для детей младше 12 лет – только в сопровождении взрослых. С одним ребенком допускается один сопровождающий.

Посетители без детей и дополнительные сопровождающие должны будут приобрести отдельный билет. Купить их можно на сайте планетария.