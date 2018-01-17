РИАМО - 17 янв. Браслеты с функцией транспортного билета «Единый» начнут продаваться в сувенирных магазинах Московского метрополитена на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также во всех сувенирных витринах на стойках «Живое общение» в среду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Браслеты с функцией транспортной карты «Тройка» очень нравятся пассажирам, поэтому мы решили выпустить браслеты и с функцией билета «Единый». Записать поездки на такой браслет можно будет только один раз, а затем сохранить проездной в качестве сувенира. Это особенно актуально для туристов — они смогут оставить необычный билет на память о визите в Москву», - сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он отметил, что проект с браслетами «Единый» запускается в пилотном режиме. Если москвичам и гостям города понравится сувенир, в метро поступят следующие партии браслетов, в том числе во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

По его словам, в продажу поступят два типа браслетов: на 20 и на 40 поездок. Оба выпустят тиражом по 750 экземпляров. Цена браслета с записанным на нем билетом «Единый» на 20 поездок составит 897 рублей, а на 40 поездок – 1644 рубля. Она складывается из стоимости браслета (150 рублей) и стоимости билета (на 20 поездок – 747 рублей, на 40 поездок – 1494 рубля).

Браслет позволит оплатить проезд в метро, на Московском центральном кольце и наземном транспорте.