РИАМО - 17 янв. Инновационной подсветкой оборудовали светофоры еще на 25 регулируемых пешеходных переходах столицы, они расположились на Варшавском шоссе, Чертановской улице, проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и других магистралях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Использование инновационных световых решений позволяет привлечь дополнительное внимание водителей к переходу и таким образом сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в темное время суток», -сказал руководитель Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев.

Он отметил, что дополнительная подсветка появляется на светофорах на наиболее аварийных участках улично-дорожной сети. В первую очередь выбирают места, где по невнимательности водителей происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий.

К концу марта этого года дополнительная подсветка светофоров появится еще на 44 пешеходных переходах, добавил Вадим Юрьев.

По его словам, список новых адресов сейчас прорабатывается.

Эксперимент по подсветке светофоров запустили в 2016 году на пяти переходах. На них зеленым, желтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора, на которой он установлен. На этих переходах также установлены дорожные знаки с внутренней желтой подсветкой.