РИАМО - 17 янв. Почти 10 миллионов жителей столицы хоть раз записывались к врачу онлайн, в столичной единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) заведено уже более 6,3 миллиона электронных медицинских карт, которые доступны всем врачам, работающим в данной системе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общее количество пациентов, зарегистрированных в ЕМИАС, и хотя бы раз записавшихся на прием к врачу, превысило отметку в 9,7 миллиона человек. У большинства из них уже заведена электронная медицинская карта. Необходимость просматривать бумажные медицинские карты уже давно в прошлом, медкарты в электронном виде позволяют врачам найти всю необходимую информацию о пациенте, где бы он ни находился. Это экономит время и пациента, и врача»,- сказал руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Он отметил, что врачи видят информацию, нужную для постановки диагноза и последующего лечения, в режиме реального времени. Электронная карта доступна как при визите в поликлинику, так и во время вызова скорой помощи. Это особенно важно, когда человек требуется, например, экстренная госпитализация.

Создание электронных медкарт ведется с 2015 года, к июлю 2017-го в Москве было зарегистрировано более 5 миллионов карт. В перспективе этими картами смогут пользоваться не только врачи поликлиник и скорой помощи, но и работники столичных больниц.