РИАМО - 17 янв. За прошедшие сутки в Подмосковье зарегистрировали свыше 15 возгораний, для их ликвидации привлекли 140 человек, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 16. Спасено – два. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 140 человек, 40 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 11 раз, при этом спасли одного человека. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.